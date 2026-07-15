Cohep, Secretaría de Energía y comisión de hidrocarburos del CN analizan futuro energético

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se reunió este miércoles con representantes de la Secretaría de Energía y la comisión de hidrocarburos del Congreso Nacional sobre el futuro energético del país.

Los representantes de las partes involucradas analizaron alternativas que permitan reducir el impacto de los precios internacionales de los combustibles sobre las familias hondureñas y la actividad económica.

También se abordaron temas estratégicos para el país como la evaluación de mecanismos de estabilización de precios de los combustibles, el ordenamiento del sector a través de la Ley Marco de la Comercialización de los Hidrocarburos y Biocombustibles.

El comité de hidrocarburos del Cohep ha presentado propuestas técnicas relacionadas con la modernización del sector, la promoción de la seguridad jurídica, el fortalecimiento de la institucionalidad y la atracción de nuevas inversiones que contribuyan al desarrollo del país.

«Honduras necesita una política de hidrocarburos moderna, técnicamente sólida y construida mediante el diálogo entre el Estado y el sector productivo”, manifestó el directivo del Cohepl, Alberto Bográn.

Señaló que el interés del sector privado es contribuir a que las familias hondureñas tengan acceso a combustibles de calidad y a precios competitivos y que las empresas puedan operar en condiciones que favorezcan la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico.

El sector privado consideró que el debate nacional no debe limitarse al comportamiento semanal de los precios de los combustibles. AG