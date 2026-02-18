Cohep se reúne con presidente del CN para tratar generación de empleo y atracción de inversiones

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), se reunió este miércoles con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, para dialogar sobre proyectos de generación de empleo y atracción de inversiones.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, reiteró que el país debe tener condiciones atractivas para que los empresarios puedan invertir.

Sobre la intención del presidente Nasry Asfura de reducir el aparato estatal, contestó que también debe enfocarse en que sea más eficiente.

“Esto de achicar el gobierno, es achicarlo y hacerlo más eficiente porque es lo que el sector privado espera hoy en día, que toda la tramitología que hacemos para inversión sea más ágil y rápida para seguir invirtiendo”, dijo a periodistas que cubren la fuente legislativa.

Indicó que se debe buscar soluciones a los empleados públicos que serán despedidos de instituciones estatales cuando se reduzca el aparato estatal.

Comentó que desea que la agenda legislativa que desarrolle el Congreso Nacional sea en pro de las inversiones y generación de empleo.

Gallardo manifestó que fue una visita de cortesía del Cohep al Congreso Nacional y ponerse a disposición de trabajar en una agenda común.

Remarcó que el sector privado es el que invierte en el país, necesita las condiciones ideales para seguir generando empleo y atraer inversión extranjera.

Señaló que se debe mejorar la seguridad ciudadana, seguridad jurídica, empleo y otros aspectos. AG