Cohep se reúne con presidente Asfura para abordar generación de empleo y oportunidades

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, sostuvo una reunión con el mandatario Nasry Asfura para abordar temas de interés nacional que generen empleo y oportunidades laborales.

El Cohep planteó durante muchos años el diálogo como una herramienta importante para resolver los grandes problemas que tiene este país.

La iniciativa privada abordó varios temas de interés nacional para que el sector productivo pueda trabajar de la mano con el gobierno y lograr resultados concretos y viables para la productividad y competitividad.

Tanto Gallardo como Asfura dialogaron sobre la salud como prioridad nacional, ya que sin este ramo no hay trabajo, ni educación y sin seguridad, por lo tanto, el Cohep apoya los esfuerzos que se hagan para mejorar las condiciones sanitarias.

El Cohep coincidió que se debe reducir el número de empleados públicos y abogó por un gobierno electrónico que disminuya la tramitología y corrupción dentro de la administración pública.

Finalmente, el Cohep ve con optimismo el acercamiento de Asfura con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que es el principal socio comercial de Honduras y donde habitan casi dos millones de connacionales que envían más de 12 mil millones de dólares por concepto de remesas familiares. AG