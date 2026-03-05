Cohep se reúne con ministro de Energía para abordar impacto del conflicto de Medio Oriente sobre el mercado hondureño

Tegucigalpa – Una comitiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), sostuvo este jueves una reunión con autoridades de la Secretaría de Energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para abordar la crisis actual en los precios de los combustibles.

El comité de hidrocarburos del Cohep se reunió con el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, para analizar el impacto que tendrá en el país el conflicto que hay en el Medio Oriente.

Las partes abordaron el impacto del conflicto sobre el mercado local, y presentaron una serie de propuestas técnicas y soluciones viables orientadas a mitigar el alza de precios y proteger la estabilidad económica de las familias hondureñas.

El fin de semana, Estados Unidos e Israel empezaron una serie de ataques que se sostiene hasta la actualidad a Irán para sacar al régimen del poder,

No obstante, Irán respondió atacando Israel y bases estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Arabia Saudí.

Este conflicto provocó que muchas navieras encargadas del transporte de petróleo de países productores como Irán y Arabia Saudí suspendieran el paso por el estrecho de Ormuz.

En este estrecho pasa el 20 % de la producción de petróleo en el mundo y provocaría un alza a los precios.

El comité de hidrocarburos del Cohep está compuesto por la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe), Asociación Hondureña de Empresarios de Productos Derivados del Petróleo (AHDEP) y el Consejo Hondureño de la Industria Petrolera (Cohpetrol). AG