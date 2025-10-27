Cohep se reúne con estudiantes de la UNAH para promocionar la importancia del voto y de las elecciones generales

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se reunió este lunes con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para informarles sobre la importancia de participar en el proceso electoral general.

Esto forma parte de la campaña “Tu Voto Construye Honduras”, la organización empresarial realiza una gira nacional por las principales universidades del país, con el objetivo de escuchar a los jóvenes, conocer sus inquietudes y promover iniciativas que impulsen la generación de empleo.

El propósito es dialogar sobre la importancia de la democracia, el valor del voto y la necesidad de una participación masiva de todos los hondureños en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, motivó a los jóvenes a preguntarles a los candidatos presidenciales ¿qué piensan hacer por la educación, por el empleo, por el emprendimiento y por las oportunidades reales para ustedes los jóvenes?

“Ustedes, los jóvenes, son la generación que puede romper los viejos patrones. Son quienes pueden elegir líderes que inspiren confianza, que trabajen con transparencia, que piensen en el país y no en intereses personales”, expresó Gallardo.

Reflexionó sobre la trascendencia que tienen las próximas elecciones para el futuro del país, y que solo una participación ciudadana masiva, responsable e informada para fortalecer la institucionalidad. AG