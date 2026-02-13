Cohep se reúne con autoridades de ENEE y Secretaría de Energía para abordar la crisis en este sector

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Secretaría de Energía y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), sostuvieron este viernes una reunión para abordar la agenda nacional de este sector y buscar fortalecer las debilidades del sistema para atraer inversión.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, manifestó que debe apertura la inversión, pero que la situación energética es preocupante para atraer inversión extranjera.

Añadió que todas las comunidades y empresas y comercios deben tener un servicio eficiente de la energía eléctrica.

Mientras que el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, admitió que la situación de la ENEE es crítica por la deuda del Estado, la deuda con los generadores y otros aspectos.

Posteriormente a la reunión, tanto Gallardo y Oviedo comparecieron ante los periodistas en la que abordaron diversos interrogantes.

Gallardo pidió a los generadores de energía que debe dar apertura al gobierno y dar ideas y aportes a la gerencia de la ENEE en los problemas de generación y distribución.

Igualmente, reveló que sugirió que haya una separación de autoridades en la Secretaría de Energía con la ENEE señalando que la carga de trabajo es bastante.

Anheló que Oviedo le transmita la recomendación al presidente Nasry Asfura para que en conjunto tomen la decisión.

Mientras que Oviedo comentó que la ENEE opera con una deuda de 850 millones de dólares, incluido a los generadores.

Señaló que la idea del gobierno es buscar mecanismos para saldar esas deudas, pero el problema es que los ingresos de la ENEE solo cubren los costos operativos.

Por otro lado, sostuvo que se debe analizar el subsidio de energía del 2022 porque ha detectado que hay personas que son beneficiadas, pero que tienen la capacidad económica para pagar la factura.

“El más crítico es el del 2022 porque se dio un subsidio a todas las personas que consumen menos de 100 kilovatios, pero no se hizo un estudio socioeconómico para dirigirlo a los más necesitados”, externó

Detalló que el 40 % de los subsidios lo cubren los comercios y las empresas que gastan más de 300 kilovatios y el otro pedazo es el gobierno central. AG