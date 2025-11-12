Cohep se ofrece a facilitar pagos anticipados para transporte electoral

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), manifestó su disposición a colaborar con el Consejo Nacional Electoral (CNE), en la contratación de transporte del material electoral para las elecciones del 30 de noviembre de 2025.

Según el comunicado, el Cohep realizaría el pago anticipado a la empresa transportista adjudicada, exclusivamente para facilitar la ejecución del contrato.

Esta acción garantizará que el proceso electoral se desarrolle con eficiencia y seguridad.

El Cohep aclaró que no asumirá responsabilidades sobre instrucciones, supervisión o ejecución del contrato, que corresponden únicamente al CNE.

La solicitud fue enviada a la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall. IR