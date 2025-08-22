Cohep se desvincula de las irregularidades cometidas por Juan Ramón Molina en la Tasa de Seguridad

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) comunicó este jueves que se desvincula de las irregularidades cometidas por su representante Juan Ramón Molina en la Tasa de Seguridad tras un requerimiento fiscal en contra del excoordinador.

A través de un comunicado, el ente gremial recordó que se acordó incorporar un representante del Cohep cuando el Congreso Nacional creó el comité técnico del fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

Sostuvo que los representantes que acreditan ante la Tasa de Seguridad cuentan con la experiencia necesaria para sostener este cargo, y actuar de manera responsable, transparente, honorable y en el marco de la ley.

Cabe recordar que esta semana, el Ministerio Público interpuso un requerimiento fiscal contra Juan Ramón Molina por el delito de fraude, era representante del Cohep ante la Tasa de Seguridad.

El Cohep argumentó que representa y defiende los buenos intereses de los empresarios y los gremios; y que la acción de una persona no puede empañar la realidad de miles de empresas.

Sobre Juan Ramón Molina, señaló que el excoodinador no informó de las acciones que realizaba en el comité técnico del fideicomiso de la Tasa de Seguridad.

Añadió que gran parte del tiempo de su aplicación, los fondos de la Tasa de Seguridad estaban sujetas a la Ley de Secretos.

El ente gremial rechazó la campaña de desprestigio lanzada por las autoridades políticas y funcionarios, tachándolos de estar en contra del empresariado hondureño, ignorar la verdad y los argumentos presentados. AG