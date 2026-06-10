Cohep respalda propuesta de reformas energéticas y escindir la ENEE

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), apoyó este miércoles las reformas en el sector energético, pero pidió fortalecer la seguridad jurídica e institucional como escindir la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Mediante un pronunciamiento reconoció la necesidad de modernizar el marco regulatorio del sector, al mismo tiempo, calificó de importante las reformas para retomar y fortalecer los principios de la antigua Ley General de la Industria Eléctrica.

Consideró que el marco normativo de las reformas debe ser estable, moderno y predecible para atraer inversión nacional y extranjero al subsector eléctrico.

La iniciativa privada valoró de manera positiva fortalecer la independencia técnica, administrativa y financiera de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y del Operador del Sistema y Mercado (OSM) para garantizar la estabilidad y el adecuado funcionamiento del mercado nacional.

Indicó que la independencia de estos entes reguladores representaría una buena señal directa al mercado de que las decisiones técnicas no estarían sujetas a presiones políticas ni intereses particulares.

El Cohep afirmó que el objetivo principal de las reformas energéticas es asegurar la continuidad del suministro de energía para evitar repercusiones negativas sobre los hondureños y la economía nacional.

Pidió adecuar el Operador del Sistema (ODS) a los requerimientos actuales manteniendo la continuidad de su personal técnico especializado y de sus funciones en lugar de disolverlo, para reducir riesgos operativos, preserva el conocimiento institucional acumulado, eliminar un período de incertidumbre y evitar costos adicionales que podrían ser trasladados a la tarifa.

También exhortó a escindir la ENEE acompañado de un plan financiero que capitalice de manera adecuada la distribución, incluyendo mecanismos efectivos para la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas.

Añadió que el proceso de la escisión de la ENEE debe contar con las garantías y procedimientos que la legislación nacional establece, así como con el acompañamiento de las instituciones especializadas del Estado para concretar el traspaso de los activos a las empresas subsidiarias.

Consideró que debe fijarse un plazo máximo y perentorio para finalizar esta tarea.

La iniciativa privada reiteró su disposición de colaborar con la comisión de energía del Congreso Nacional y con el Poder Ejecutivo en los espacios de diálogo que se estimen pertinentes.

Concluyó que el país tiene la oportunidad de transformar su sector eléctrico en un motor de la competitividad y de bienestar para sus ciudadanos. AG