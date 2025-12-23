Cohep respalda a consejeras del CNE y llama a políticos a asumir su responsabilidad

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó este martes su preocupación ante la crisis postelectoral que atraviesa el país, una situación que según su presidenta, Anabel Gallardo, “pone a prueba la solidez de nuestra democracia y de sus instituciones”.

-Presidenta Gallardo resalta que el trabajo del CNE ha sido debidamente acreditado por la observación internacional y por la observación cívica nacional.

– Cohep reciente que comercios, negocios y empresas reportan una temporada navideña sin las ventas esperadas y temen que situación se extienda al 2026.

“En este contexto, el Cohep expresa su respaldo pleno, firme y decidido a la labor realizada por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en especial a la consejera Ana Paola Hall, su actuación se ha distinguido por el coraje, la entereza moral, el compromiso patriótico y un inquebrantable sentido democrático”, destacó la presidenta de los empresarios.

La dirigente de la cúpula empresarial hondureña indicó que tanto Hall, como la consejera Cossette López han cumplido con su deber constitucional en condiciones adversas, enfrentando ataques, amenazas y el odio característico de una política que ha intentado dañar no solo su función pública, sino también a sus familias, hijos y hogares.

“Han sentido de manera dolorosa cómo la institucionalidad que debía protegerlas se convirtió en su principal amenaza”, afirmó Gallardo al agregar que la reciente solicitud de Habeas Corpus es una muestra clara de esta situación.

Gallardo resaltó que “nunca antes habíamos presenciado un trato tan vil hacia dos funcionarias del Estado que han actuado conforme a la ley”.

Bajó la presidencia de Ana Paola Hall, el CNE, organizó las elecciones cuando existían dudas razonables sobre su capacidad logística y operativa, aun así cumplió, mencionó. “Organizó y desarrolló el proceso electoral, incluyendo el escrutinio especial, aún frente a reiteradas estrategias de bloqueo promovidas por determinados actores políticos”.

La presidenta del Cohep señaló que el trabajo del CNE ha sido debidamente acreditado por la observación internacional y por la observación cívica nacional, confirmando que todas sus actuaciones se realizaron en estricto apego a la Ley Electoral vigente.

Luego de que el pueblo hondureño cumplió con su deber cívico y acudió a las urnas, ahora corresponde a la clase política y a los partidos políticos estar a la altura de esa responsabilidad histórica, no solo como actores fundamentales de la democracia, sino como ciudadanos comprometidos con el país, reclamó.

Señaló además que la falta de visión, el egoísmo y la ausencia de empatía frente a un pueblo que exige resultados y certidumbre democrática no pueden seguir marcando este momento histórico.

“Algunos protagonistas de esta crisis serán recordados por haber mostrado la peor versión de sí mismos en un momento en que Honduras exigía grandeza y responsabilidad”, dijo.

Refirió que los comercios, negocios y empresas del país enfrentan este 2025 una temporada navideña sin las ventas esperadas, muy por debajo de las expectativas, y existe una seria preocupación de que esta crisis se prolongue y afecte negativamente el desempeño económico del próximo año.

La presidenta del Cohep fue clara, “a la clase política le decimos con claridad, hagan su trabajo; el pueblo hondureño ya hizo el suyo, dejen de lado los intereses personales y demuestren con hechos que Honduras les importa”. VC