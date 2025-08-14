Cohep reitera invitación a respaldar caminata nacional convocada por las iglesias

Tegucigalpa- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la gran caminata nacional organizada por la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) y la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), programada para el próximo sábado 16 de agosto.

– Es una oportunidad para reafirmar que “la unidad, el diálogo y la fe son la base de un mejor futuro para Honduras”, remarcó.

“Invitamos a todos los hondureños a unirse a esta gran caminata convocada por las iglesias para orar por la paz y la defensa de la democracia, una manifestación pacífica que refleja el compromiso de nuestro pueblo con el futuro de Honduras, caminando juntos en fe y unidad”, expresó Gallardo.

La líder empresarial destacó que, como hondureños, existe el deber de velar por la paz y la democracia, y que esta actividad representa una oportunidad para reafirmar que “la unidad, el diálogo y la fe son la base de un mejor futuro para Honduras”.

La jornada se realizará simultáneamente en todo el país y contará con la participación de feligreses, líderes comunitarios, organizaciones civiles y representantes del sector privado. Según los organizadores, se espera una alta convocatoria motivada por la esperanza de construir una nación más justa democrática y en paz. LB