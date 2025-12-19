COHEP recuerda feriados obligatorios de Navidad y Año Nuevo y detalla obligaciones laborales

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), informó a la comunidad empresarial y a la sociedad hondureña en general sobre las disposiciones legales relacionadas con los feriados de Navidad y Año Nuevo, conforme a lo establecido en el Código del Trabajo.

De acuerdo con el artículo 339 de dicha normativa, el COHEP precisó que los días feriados que los empleadores deben conceder y pagar obligatoriamente son el jueves 25 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026.

Asimismo, recordó que, según el artículo 340 del Código del Trabajo, en caso de que un trabajador acuerde con su empleador laborar durante estos días feriados, el patrono está obligado a pagar el tiempo trabajado con el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria, en proporción al tiempo laborado.

En el comunicado, el COHEP también señaló que durante los días en los que el Sistema Financiero Nacional no esté operando, los usuarios podrán hacer uso de los portales de banca electrónica, el sistema ACH y los cajeros automáticos, por lo que instó a empresas y ciudadanos a tomar las previsiones necesarias.

Finalmente, la organización empresarial aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de buenos deseos a la población hondureña con motivo de las fiestas de Navidad y fin de año.

“En esta época especial, deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, con los mejores augurios de paz, bienestar y éxito para todas y todos los hondureños”, expresó el COHEP, en su escrito agregando que espera que el 2026 encuentre al país unido, con esperanza renovada y comprometido con la construcción de una Honduras más productiva y solidaria. LB