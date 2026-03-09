Cohep recuerda feriados de Semana Santa y traslado del 14 de abril para el lunes 20

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) comunicó a la comunidad empresarial y a la sociedad hondureña en general cuáles serán los feriados oficiales correspondientes a la Semana Santa 2026 y la aplicación del feriado nacional del 14 de abril, conforme a la legislación laboral vigente.

En un comunicado oficial, el Cohep detalló que, de acuerdo con el artículo 339 del Código del Trabajo de Honduras, los días feriados que los empleadores deben conceder y pagar durante Semana Santa son jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de abril de 2026.

Asimismo, el organismo empresarial recordó que, según el artículo 340 de la misma normativa, si un trabajador acuerda con su empleador laborar durante estos días feriados, el empleador está obligado a pagar el doble del salario correspondiente a la jornada ordinaria, en proporción al tiempo trabajado.

El Cohep también señaló que el martes 14 de abril es un feriado nacional, conforme al artículo 339 del Código del Trabajo. Sin embargo, en aplicación del Decreto No. 50-2003 de Honduras, los feriados que caen en días laborales se trasladan para su goce al lunes siguiente, con excepción de fechas específicas como el 1 de enero, los días de Semana Santa, el 1 de mayo, el 15 de septiembre y el 25 de diciembre.

Por lo anterior, el feriado correspondiente al 14 de abril se trasladará para el lunes 20 de abril de 2026, según lo establece la normativa vigente.

Finalmente, el Cohep recordó que en los días en que el Sistema Financiero Nacional no esté operando, los usuarios podrán realizar transacciones a través de portales de banca electrónica, sistemas ACH y cajeros automáticos, por lo que recomendó a la población tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes en sus operaciones financieras.LB