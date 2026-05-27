Cohep reconoce a Lucía Alvarado por obtener el Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras 2026”

Tegucigalpa – En el marco de la celebración del Día del Periodista Hondureño, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada reconoció a la periodista Lucía Alvarado Alonzo tras haber sido galardonada con el prestigioso Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras 2026”.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, fue la encargada de entregar el reconocimiento especial a la comunicadora, resaltando su impecable trayectoria profesional, sus altos valores morales y su permanente lucha democrática, cualidades que según el sector privado, representan un orgullo para el gremio periodístico y un ejemplo para la sociedad hondureña.

El Cohep señaló que este reconocimiento pone en valor la importancia de un periodismo valiente, transparente y comprometido con la verdad, fundamental para el fortalecimiento institucional, la seguridad jurídica y el desarrollo económico y social del país.

Asimismo, la organización empresarial destacó que la labor periodística constituye un pilar esencial para la libre empresa, ya que el ejercicio informativo objetivo genera confianza y condiciones favorables para las inversiones y el crecimiento económico nacional.

Durante el homenaje también se agradeció a las organizaciones miembro del Cohep y a sus empresas afiliadas por sumarse a la celebración del Día del Periodista hondureño mediante la entrega de obsequios a comunicadores.

Por su parte, Lucía Alvarado agradeció las muestras de reconocimiento y las consideraciones expresadas por representantes del sector privado.

El pasado 25 de mayo, al recibir el Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras 2026”, la periodista recordó en su discurso la importancia de ejercer el periodismo con independencia y responsabilidad. LB