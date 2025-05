Cohep rechaza iniciativa de cubrir pérdidas con fondos públicos en caso Koriun

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) rechazó la iniciativa del gobierno que querer pagar con fondos públicos las pérdidas de los aportantes de Koriun Inversiones.

La iniciativa privada puntualizó que esta vía no es la adecuada para abordar la problemática que afecta a más de 35 mil aportantes.

A través de un pronunciamiento, señaló que no está de acuerdo, ni avala ninguna sociedad mercantil ni persona natural que se constituya con una finalidad ilícita y que por sus acciones perjudique a la ciudadanía.

Consideró que el caso de Koriun es un esquema de fraude y estafa colectiva y que el Estado debía proceder de manera inmediata a tomar acciones dentro del marco de la ley.

“Es necesario ejercer las acciones correspondientes para liquidar los fondos que administraba Koriun y devolver mediante mecanismos y criterios transparentes, el dinero a las personas que de buena fe confiaron en este tipo de inversiones”, cita el pronunciamiento.

Indicó que el Ministerio Público debe hacer una investigación correspondiente y deducir responsabilidades penales a todos aquellos que hayan participado en este fraude.

Se solidarizó con los perjudicados de Koriun, pero que la solución debe enmarcarse en el respeto de la ley y en el actuar responsable de las instituciones del Estado.

Finalmente, instó a la población que no se deje sorprender por organizaciones no registradas y no reguladas por las instituciones correspondientes que ofrezcan rendimientos improbables, tasas de retorno no sostenibles, ofertas engañosas y trampas para incautos. AG