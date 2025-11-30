COHEP: Que ningún hondureño se quede sin ejercer su derecho a votar

Tegucigalpa – En medio de una participación ciudadana descrita como “histórica”, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), a través de su presidenta Anabel Gallardo, instó este domingo a mantener la calma, la paz y el orden mientras miles de hondureños continúan a la espera de emitir su voto en diferentes centros del país.

Ante las largas filas y la afluencia masiva, el Cohep dirigió un mensaje directo a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), solicitando que se extienda el tiempo necesario para permitir que todas las personas que aún esperan puedan participar en el proceso electoral.

🤝 Queridos compatriotas, hoy vivimos una jornada verdaderamente histórica donde miles han ejercido su derecho en un ambiente de paz. ¡Gracias por el civismo! 🗳️🇭🇳



“Queremos que cada voz sea escuchada. Por eso, hacemos un llamado especial a las Juntas Receptoras de Votos: que se extienda el tiempo necesario para que TODOS los que están haciendo fila puedan emitir su sufragio, tal como ya lo instruyó el CNE. ¡Que nadie se quede sin participar!”, señaló.

El sector privado enfatizó además en mantener la paciencia, el orden y la esperanza mientras avanza el conteo de votantes, recordando que el compromiso ciudadano es clave para fortalecer la democracia.

“Juntos hacemos la diferencia. Que ningún hondureño se quede sin votar. ¡Que Dios bendiga a Honduras!”, concluyó la empresaria.

La jornada electoral continúa desarrollándose con una alta afluencia, destacada por autoridades y observadores como una de las más participativas de los últimos años, a pocas horas del cierre de las urnas. LB