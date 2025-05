Cohep propone pacto nacional por el empleo este 1 de mayo

#DiaDelTrabajo ¡Honduras no puede esperar más. El empleo debe ser prioridad!



“Que este Día del Trabajador no sea solo conmemorativo. Que sea un punto de inflexión. Honduras no puede esperar más.



¡El empleo debe ser prioridad nacional!" @PresidenteCOHEP Anabel Gallardo…