Cohep promueve el diálogo sobre la democracia y participación masiva en las elecciones a jóvenes de la UTH

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) sostuvo este martes un encuentro con los jóvenes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), para promover sobre la importancia de la democracia, el valor del voto y la necesidad de una participación masiva en las elecciones del 30 de noviembre.

En el marco de la campaña “Tu Voto Construye Honduras”, Cohep realiza una gira por las principales universidades del país para escuchar a los jóvenes, conocer sus inquietudes y promover iniciativas que impulsen la generación de empleo.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, motivó a los jóvenes a preguntarles a los candidatos presidenciales ¿qué piensan hacer por la educación, por el empleo, por el emprendimiento y por las oportunidades reales para ustedes los jóvenes?

Fortín señaló que los jóvenes tienen un celular que puede ser un “excelente” instrumento democrático para formar parte de la conversación y revitalizar el debate público con sus ideas.

“Huyan del insulto, pregunten, comenten y, sobre todo, ayuden a sanar nuestra democracia con un aire fresco”, imploró el presidente de la CCIT.

El Cohep hizo un llamado a la reflexión sobre la trascendencia que tienen las próximas elecciones para el futuro del país.

Señaló que solo una participación masiva de hondureños para el 30 de noviembre podrá fortalecer las instituciones y alejar los temores al fraude o la desconfianza.

La iniciativa privada detalló que más de 800 mil jóvenes podrán ejercer su derecho al voto. AG