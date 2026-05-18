Cohep plantea revisar código tributario y crear nuevas leyes fiscales “más simples y ordenadas”

Tegucigalpa – El directivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Daniel Fortín, consideró necesario revisar y reestructurar el sistema tributario hondureño, al asegurar que la normativa actual está “muy parchada”.

Los cambios se realizarían mediante nuevas leyes de impuesto sobre la renta, impuesto sobre ventas y un régimen para pequeños contribuyentes o monotributo.

Fortín explicó que el problema no radica en crear más tributos, sino en mejorar la aplicación de las leyes vigentes y ampliar la base tributaria.

“Cuando hablamos de reformas, la gente cree que es aumento de impuestos y no, no debemos aumentar impuestos”, afirmó.

El representante empresarial señaló que la actual legislación contiene contradicciones y dificultades para su aplicación, por lo que insistió en construir un sistema más ordenado.

Además, recordó que desde el final del periodo de gobierno 2018-2022 se presentó una propuesta de reformas tributarias al Congreso Nacional, pero esta aún no ha sido aprobada.

Fortín también indicó que desde el sector privado han sugerido reducir el impuesto sobre ventas del 15 al 12 %, así como disminuir la carga tributaria para la micro y pequeña empresa. AD