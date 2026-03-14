Cohep pide se derogue PCM que adscribe Dirección General de Cinematografía a Secretaría de Culturas

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) envió este viernes al presidente Nasry Asfura una carta para que derogue el PCM 004-2026 que adscribe la Dirección General de Cinematografía a la Secretaría de Culturas.

A través de una carta dirigida al presidente Asfura, el Cohep expresó su preocupación por el contenido del artículo 13 del decreto, aprobado el 25 de febrero de 2026.

En ese orden, el sector privado solicitó que se deje sin efecto esa disposición.

El Cohep recordó que la Ley de Cinematografía de Honduras establece al Consejo Nacional de la Industria Cinematográfica (CNIC) como la máxima instancia de gobernanza del sector audiovisual.

Al respecto, enfatizó que un PCM no puede contradecir lo aprobado en una Ley por el Congreso Nacional.

Finalmente el Cohep reiteró su disposición para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y del clima de inversión en Honduras. (RO)