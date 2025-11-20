Cohep pide eliminar estado de excepción y advierte que mantenerlo solo será para perseguir opositores

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, advirtió que la medida del estado de excepción para el proceso electoral sólo servirá para perseguir opositores políticos.

“En este proceso electoral deberían eliminar porque lo van a utilizar a perseguir opositores o personas inocentes de los cargos que quieren procesar”, dijo a periodistas.

Señaló que el estado de excepción sólo lleva tres años de estar implementándose y que no ha dado ningún resultado positivo.

Igualmente, opinó que no cree que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hagan caso a la resolución del pleno de diputados del Congreso Nacional que improbaron esta medida.

Criticó al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, que anda rodeado de guardaespaldas y no se da cuenta que la extorsión sigue causando daño en las empresas, negocios y barrios y colonias.

“Como ahora no se denuncia la extorsión todo está bien”, ironizó.

Por otro lado, imploró a los hondureños que salgan a votar masivamente el 30 de noviembre para demostrar que los picaros no tiene cabida en el proceso electoral de Honduras. AG