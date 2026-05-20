Cohep pide aprovechar condiciones para generar energía limpia y aboga por una mejor seguridad ciudadana

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, instó a aprovechar el potencial energético del país mediante fuentes renovables como la solar y eólica, al tiempo que subrayó la urgencia de fortalecer la seguridad ciudadana y jurídica para atraer inversión.

– El que no ha cumplido la ley debe someterse a una investigación, dijo con respecto a las acciones del MP contra los exmiembros de la comisión permanente del CN.

Gallardo destacó que Honduras cuenta con condiciones naturales favorables para impulsar la energía limpia, señalando que existen más de 12 horas de sol en varias regiones del país. En ese sentido, consideró clave promover la instalación de paneles solares no sólo a gran escala, sino también en pequeñas y medianas empresas, así como en hogares.

“Hay oportunidades para implementar sistemas de energía solar accesibles para emprendedores y pequeños productores, lo que permitiría diversificar la matriz energética y reducir costos”, expresó.

Enfatizó que este avance debe ir acompañado de una mejora estructural en el sistema energético nacional. Entre los principales retos mencionó la reducción de pérdidas, el fortalecimiento de la gobernanza de la estatal eléctrica y la necesidad de revisar o actualizar el marco legal vigente para garantizar un servicio eficiente y competitivo.

Seguridad ciudadana y jurídica

En materia de inversión, la titular del Cohep recalcó que la seguridad ciudadana es un factor determinante. Señaló que el aumento de la violencia y los asesinatos genera incertidumbre y limita la actividad económica en distintas regiones del país.

“Hay zonas donde la población ya no quiere salir por la inseguridad. Es necesario investigar las causas de la violencia y aplicar estrategias más efectivas para garantizar la seguridad de todos”, indicó.

Igualmente, Gallardo hizo énfasis en la importancia de la seguridad jurídica, particularmente ante el problema de las invasiones de tierras, una situación que ha persistido por más de dos décadas y afecta sectores clave como la agroindustria, el turismo y la producción alimentaria.

Gallardo advirtió que este tipo de conflictos desalienta la inversión y obstaculiza la generación de empleo, por lo que consideró urgente buscar soluciones mediante el diálogo y la aplicación de la ley.

Pese a los desafíos, reconoció que existe apertura por parte del gobierno para trabajar en conjunto con el sector privado en temas como seguridad, energía, educación y formación profesional, lo que, a su juicio, contribuye a generar confianza en los inversionistas.

La rectora empresarial reiteró que mejorar las condiciones de seguridad y el acceso a servicios básicos no solo beneficia al sector privado, sino a toda la población hondureña, al facilitar el desarrollo económico y social del país.

Señaló que Honduras en un buen año produce alrededor de 10 millones de quintales de maíz, por lo que es importante potenciar los cultivos tomando en cuenta siempre las condiciones climatológicas de la región. JS