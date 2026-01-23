Cohep pide a director de Aduanas que solucione paros en almacenes y depósitos temporales

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó su preocupación al director de la Administración Aduanera, Fausto Cálix, por el cierre de operaciones de los almacenes y depósitos temporales aduaneros del país.

Este jueves, Urtecho envió un oficio para referirse a la huelga que mantienen los oficiales y delegados a los almacenes y depósitos temporales aduaneros por la cancelación de sus contratos.

Urtecho señaló que los almacenes y depósitos temporales son un eslabón clave en la cadena logística nacional porque permite el manejo adecuado, custodia y despacho de mercancías en las aduanas.

Indicó que la paralización de las operaciones está ocasionando retrasos significativos en los procesos de importación y exportación, incremento en los costos logísticos y podría generar afectaciones en los abastecimientos de insumos, productos y recuperaciones directas en la facilitación del comercio y la competitividad del país.

Solicitó al director de la Administración Aduanera de Honduras que evalúe la situación que ha dado esta medida con la participación de los actores involucrados y tome en cuenta los efectos económicos y operativos que generan la paralización, e identifique alternativas que garanticen la continuidad. AG