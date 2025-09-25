Cohep lanza portal “Voto Responsable” para brindar información clara a los hondureños

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) hizo este jueves el lanzamiento de la página “voto responsable” para contribuir a que cada ciudadano pueda ejercer el sufragio de manera informada y consciente.

Esta iniciativa busca poner a disposición de la ciudadanía hondureña información clara, veraz y confiable sobre el proceso electoral.

La vicepresidenta del Cohep, María Cristina González de Handal, manifestó que este portal se presenta como un compromiso con Honduras y la democracia.

Definió que las elecciones generales no son solo un trámite, sino que es una oportunidad real para fortalecer la institucionalidad, hacer escuchar la voz y demostrar que se puede construir el país que se quiere.

“En este proceso todos tenemos un papel decisivo, especialmente los jóvenes, son ustedes quienes marcarán la diferencia entre el desencanto y la esperanza”, dijo en conferencia de prensa.

Indicó que cuando desaparece el tripartidismo en los órganos electorales, la democracia sale ganando.

Sostuvo que un proceso electoral limpio y transparente es la base para atraer inversión, generar empleos y garantizar estabilidad a todos los ciudadanos.

González de Handal destacó que el portal “Voto Responsable” contiene información confiable que recopila datos verificados de los partidos políticos, candidatos y de los procesos electorales.

Señaló que los votantes pueden ingresar al portal, revisar perfil de los candidatos, tener tiempo para pensar su voto y decidir quiénes serán los próximos gobernantes.

La vicepresidenta del Cohep reconoció que la apatía y la desesperanza son grandes retos ya que hay una gran desconfianza a las instituciones hondureñas y que el voto no hace diferencia.

No obstante, remarcó que la historia ha enseñado que cuando la población vota en masa, de manera informada y vigila los procesos, las cosas cambian. AG