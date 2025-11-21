Cohep lanza canal en Telegram para denuncias electorales

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), lanzó este viernes un canal de denuncias electorales para que la población informe sobre anomalías que pudieran ocurrir en las elecciones del próximo 30 de noviembre.

– El canal de Telegram es totalmente anónimo, se informó.

🚨 ¡Tu voz es clave para la transparencia electoral en Honduras! 🚨



Únete al Canal de Denuncias Anónimo del Observatorio Electoral (OHEP/COHEP) en Telegram. Si buscas elecciones más justas, tu participación es fundamental.



Tu denuncia construye elecciones transparentes. 🗳️🤝… pic.twitter.com/0qnzF3rNt6 — COHEP (@COHEPHonduras) November 21, 2025

“Hoy estamos anunciando el lanzamiento oficial de nuestra plataforma de denuncias electorales 2025 disponible a través de Telegram”, dijo Eyby Aguirre, gerente de comunicaciones del Cohep.

Agregó que se decidieron por Telegram porque es una herramienta rápida y segura, la que puede ser usada por cualquier ciudadano en todas partes de Honduras.

La idea –explicó Aguirre– es que se denuncien anomalías en tiempo real el día de los comicios.

El canal representa una herramienta de participación cívica-activa creada para garantizar elecciones libres, justas y transparentes.

Recordó que la iniciativa privada ha puesto a disposición de la ciudadanía varias herramientas como: Cohep Chat, la página de elecciones HN, y ejecutando alianzas estratégicas con jóvenes a través de instrumentos tecnológicos y digitales.

Pidió a la población a votar masivamente el 30 de noviembre, pero también ser vigilantes para que se lleve a cabo unas elecciones limpias. JS