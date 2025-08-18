Cohep lanza campaña «tu voto construye» orientada a fomentar el voto responsable 

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) realizó este lunes el lanzamiento de la campaña “Tu Voto Construye Honduras” para motivar el ejercicio a la ciudadanía del derecho al sufragio.

La iniciativa busca motivar a la ciudadanía a ejercer su derecho y deber cívico de participar en las próximas elecciones de manera consciente, informada y responsable.

La campaña tiene como objetivo principal fomentar un voto informado, resaltando la importancia de conocer las propuestas, trayectorias y planes de los candidatos, así como el impacto que sus decisiones tendrán en el futuro del país.

“La democracia se fortalece cuando la ciudadanía participa con criterio, evaluando las opciones y eligiendo con base en información verificada”, dijo la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo.

La iniciativa será promovida en medios de comunicación, redes sociales, foros y espacios de diálogo invitando a la población a reflexionar sobre la trascendencia de su decisión en las urnas.

También se promueve la tolerancia, el respeto y la participación pacífica, subrayando que el desarrollo de Honduras depende de la voluntad ciudadana de involucrarse activamente en la construcción de un futuro con más oportunidades, justicia y prosperidad. AG