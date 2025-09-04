Cohep lanza boletín del sector asegurador 2025

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en conjunto con la Cámara Hondureña de Aseguradores (Cahda), realizó este jueves el lanzamiento del boletín del sector asegurador en el país.

– El sector asegurador de Honduras está conformado por 12 compañías; siendo el 58% de estas de capital extranjero.

El boletín detalla la importancia de dicho sector en la economía nacional, los principales seguros que se ofrecen en el mercado hondureño, los desafíos y oportunidades que tiene este importante gremio en el país.

Señaló que el mercado de seguros hondureño enfrenta un entorno dinámico, con tendencias claves para su desarrollo, como la educación financiera, el desarrollo de seguros inclusivos y paramétricos, la preocupación por la seguridad vial y la creciente necesidad de productos para lograr una mayor inclusión financiera.

Expuso que en la actualidad, mediante los seguros se protegen personas (seguro médico, de vida, accidentes y empleo); las empresas (activos, inmuebles y producción) y las propiedades (viviendas y vehículos).

En los últimos 10 años, los seguros colocados crecieron en promedio 9%, reflejando un mercado en expansión y mayor conciencia ciudadana sobre la importancia de contar con un seguro, señaló el boletín.

La nota de prensa del Cohep indicó que el país enfrenta retos significativos como ser las limitaciones en el sistema de salud pública, la creciente inflación en servicios de salud privados, la alta incidencia de accidentes de tránsito y el impacto del cambio climático.

Destacó que Honduras tiene un sector asegurador resiliente y sólido con grandes oportunidades.

Finalmente, consideró como fundamental promover el crecimiento y la accesibilidad del sector asegurador para impulsar la estabilidad económica y el progreso del país. AG