Cohep insta a esperar resultados oficiales del CNE y afirma su apertura para trabajar con el próximo gobierno

Tegucigalpa- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, instó este viernes a la ciudadanía y a los actores políticos a mantener la calma y confiar en el Consejo Nacional Electoral (CNE) mientras continúa el proceso de revisión y escrutinio de actas de las elecciones generales.

Gallardo destacó que, tras la jornada cívica vivida el pasado domingo, ahora corresponde a las instituciones electorales cumplir con su responsabilidad de revisar las actas y presentar un informe oficial que, recalcó, “todos debemos aceptar y en el cual debemos confiar”.

“Ya ejercimos nuestro derecho. Ahora toca esperar con calma y prudencia el informe del órgano electoral. Fuimos a elecciones y cumplimos un proceso democrático. Lo que esperamos ahora es tranquilidad”, manifestó.

“Es uno de los procesos más observados en la historia de Honduras”

La titular del Cohep recordó que este proceso electoral ha contado con una amplia presencia de observadores tanto nacionales como internacionales, quienes ya han emitido informes calificando las elecciones como participativas y tranquilas.

“Agradecemos los informes de los observadores internacionales, que reconocen que el pueblo hondureño manifestó su voluntad de cuidar la democracia y que quiere ser gobernado por un partido de derecha”, expresó.

Gallardo reiteró que es fundamental revisar todas las actas con inconsistencias, tal como lo establece la ley, validarlas o invalidarlas según corresponda y sumarlas al escrutinio general. Consideró que hasta ahora el proceso “se ha desarrollado de manera legal y participativa”.

No es aceptable generar incertidumbre

La dirigente empresarial advirtió que no es admisible poner en duda la validez del proceso electoral, recordando que estas elecciones representaron un esfuerzo significativo para el pueblo hondureño, tanto en lo económico como en lo democrático.

“No estamos en condiciones para que alguien sugiera que estas elecciones son inválidas. Lo procedente es revisar las actas con inconsistencias y que, antes del 30 de diciembre, ojalá ya se tengan los resultados oficiales del CNE”, subrayó.

Cohep reitera compromiso con el próximo gobierno

Finalmente, Gallardo hizo un llamado a los candidatos, a sus equipos de campaña y a la población en general a confiar en el CNE y a enfocarse en mejorar los futuros procesos electorales.

“Nosotros, como sector privado, nos comprometemos a participar con el próximo gobierno y con las próximas autoridades para identificar qué puntos deben mejorarse, de manera que los próximos procesos electorales sean más ágiles, más transparentes y más confiables para la población hondureña”, puntualizó.LB