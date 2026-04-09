Cohep informa que feriado del 14 de abril pase para el lunes 20

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comunicó que el asueto del 14 de abril se otorgue el lunes 20 del mismo mes.

El 1 de abril se celebra el Día de las Américas para conmemorar la unión voluntaria, fraternidad y soberanía de las naciones del continente americano.

Esta fecha, instaurada en 1931, recuerda la creación en 1890 de la Unión de las Repúblicas Americanas, precursora de la actual Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el caso de Honduras, se otorga feriado nacional en base al artículo 339 del Código del Trabajo.

Informó que el 20 de abril, el sistema financiero nacional no estará operando, solo estará disponible los portales de banca electrónica, cajeros automáticos y la Cámara de Compensación Automatizada (ACH, por sus siglas en inglés). AG