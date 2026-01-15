Cohep expresa preocupación a Conatel por repetitivas cadenas nacionales de Redondo

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, expresó su preocupación al titular de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Lorenzo Sauceda, por las reiteradas y repetitivas cadenas nacionales del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Desde el martes, se ha transmitido siete cadenas nacionales donde aparece Redondo justificando la “aprobación legal” del decreto 58-2025 que ordena el recuento de votos de más de 19 mil actas.

Señaló que el contenido de estas últimas emisiones no aporta información nueva que justifique la interrupción de la programación habitual.

Urtecho indicó que esta situación genera un perjuicio directo y oneroso para las empresas del rubro de comunicación ya que el tiempo de transmisión en televisión y radio es su activo principal.

“La interrupción constante afecta compromisos contractuales con anunciantes y generan pérdidas económicas significativas”, advirtió.

Apuntó que si el Congreso Nacional desea comunicar su trabajo debe hacerlo en canal 20 de este poder del Estado y canal 8 del gobierno. AG