Cohep exige al CNE y partidos políticos inicio inmediato del escrutinio especial

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) exigió este miércoles el inicio inmediato del escrutinio especial para esclarecer las inconsistencias del proceso electoral.

– El escrutinio comienza temprano este jueves, acordaron el PN y el PL.

Detalló que en el primer lote se revisar 1 mil 081 actas, 573 en el segundo y 1 mil 138 en el tercero para que sea verificadas, corregidas y evaluadas.

Llamó al Consejo Nacional Electoral (CNE) y los partidos políticos para que integren y hagan funcionar sin excusas las juntas receptoras de votos para el escrutinio especial.

Asimismo, solicitó al CNE que en caso de que los partidos políticos se opongan a prepararse para las JERV, que proceda a integrar estos órganos electorales con actores de la sociedad civil y estudiantes de las universidades.

También exhortó al CNE que, una vez finalizado el escrutinio especial, proceda de manera inmediata a la resolución de todas las solicitudes de revisión por inconsistencias presentadas por los partidos políticos y resolver las mismas.

Por otro lado, clamó a las Fuerzas Armadas que cumplan con su deber constitucional y garanticen la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.

Añadió que la FFAA que debe brindar toda la colaboración al CNE durante el tiempo que estén a la disposición de este órgano. AG