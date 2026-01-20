Cohep exhorta que instalación del nuevo CN sea en paz, legalidad y orden

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), exhortó este martes que la instalación del Congreso Nacional período 2026-2030 sea en un ambiente de paz, legalidad y en orden.

Mediante un pronunciamiento, pidió a las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional que la instalación del nuevo período y elegir la junta directiva provisional sea en paz y se privilegie el diálogo y la construcción de consensos.

Clamó que las diferencias políticas no deben trasladarse a la sociedad hondureña, ni generar confrontaciones que puedan derivar en conflictos sociales, inestabilidad institucional o afectaciones al clima económico.

La representación empresarial señaló que los actores políticos y diputados tienen la obligación de actuar con madurez, responsabilidad y visión de país, su prioridad debe ser trabajar y legislar por el bienestar de los hondureños.

Subrayó que este proceso legislativo es importante porque forma parte de una transición institucional ordenada y complementaria que garantice también la alternabilidad en el ejercicio del poder.

Sostuvo que el país merece una clase política comprometida con la democracia, el Estado de derecho, la paz social y el desarrollo económico. AG