Cohep espera reunirse la próxima semana con comisión del CN para abordar Ley de Empleo parcial

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, manifestó que espera reunirse la próxima semana reunirse con la comisión de dictamen del Congreso Nacional para abordar el proyecto de la Ley de Empleo Parcial.

Manifestó que el Cohep no ha recibido el dictamen de la iniciativa de ley para realizar observaciones al proyecto.

“Hay una comisión de dictamen, nuestro sector no ha recibido el documento oficial ni se ha reunido con la comisión esperamos hacerlo la próxima semana cuando nos convoquen, y llevar nuestras observaciones”, dijo Urtecho.

Afirmó que esta ley genera empleo parcial de carácter permanente, dándoles todos los derechos laborales a los trabajadores.

Urtecho lamentó que con la pérdida de la Ley de Empleo por Hora tras ser derogada en la pasada administración, incrementó el empleo informal.

Criticó que el promotor de esa ley es una persona que solo ha vivido del gobierno, nunca ha tenido que manejar una pulpería y no le importó que los hondureños se quedaran sin empleo. AG