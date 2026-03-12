Cohep entrega reconocimientos a consejeras Hall y López, al suplente Cardona del CNE por defensa a la democracia

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), entregó este miércoles un reconocimiento por concepto de defensa de la democracia a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.

– El expresidente Carlos Flores estuvo presente en el acto.

Asimismo, fue reconocido el consejero suplente del CNE, Carlos Enrique Cardona.

Los consejeros del CNE jugaron un papel clave en el proceso electoral del 2025 al permitir la elección de nuevas autoridades, y que estos pudieron haber asumido sus cargos.

Las consejeras como el suplente participaron en la declaratoria de elecciones generales donde oficializó las nuevas autoridades para el período 2026-2030.

Ana Paola Hall y Cossette López sufrieron acoso de su compañero Marlon Ochoa y persecución del Ministerio Público al emitir requerimientos fiscales en su contra y refugiarse en una embajada acreditada.

La presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, manifestó que los días postelectorales no fueron fáciles, y que la declaratoria electoral del 30 de diciembre del 2025 requirió de valentía, esfuerzo, apego a la Ley y amor a la patria.

Señaló que en momentos complejos para la democracia, cuando las instituciones son puestas a prueba y la confianza ciudadana enfrenta desafíos, es cuando se revela la verdadera dimensión del servicio público.

Gallardo resaltó que las consejeras con firmeza la defensa y apego a la ley para garantizar que el proceso electoral del año 2025 se desarrollara conforme al mandato constitucional. PD