Cohep dialoga con misión de observación de la OEA sobre el proceso electoral

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dialogó este jueves con la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso de los comicios del 30 de noviembre.

Por parte del Cohep, estuvo representada la presidenta Anabel Gallardo y la vicepresidenta María Cristina de Handal; mientras que por parte de la OEA estuvo el jefe de la misión Eladio Lozaida, el secretario Sebastián Kraljevich, el director de observación electoral Gerardo de Icaza, la jefa de la sección de observación electoral Brenda Santamaría, subjefe de la misión Gerardo Sánchez, y el oficial de comunicaciones Diego Páez.

Ambas partes dialogaron sobre el desarrollo del proceso electoral, las incidencias recientes y los esfuerzos de observación que impulsa el sector empresarial.

La presidenta del Cohep expuso en la reunión las iniciativas desarrolladas de cara a las elecciones del domingo como la instalación de la Oficina de Observación Electoral, el barómetro electoral y las jornadas de diálogo con jóvenes universitarios.

Tanto el Cohep como la misión de observación electoral de la OEA coincidieron que las elecciones generales en Honduras deben llevarse a cabo en un ambiente de paz, transparencia y amplia participación. AG