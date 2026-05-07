Cohep destaca trabajo conjunto con el gobierno en primeros 100 días

Tegucigalpa- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, aseguró que la empresa privada siempre ha trabajado de la mano con el gobierno que esté de turno.

En relación con los primeros 100 días de gestión gubernamental, Gallardo señaló que el sector privado no evalúa temas políticos, sino que reconoce y valora las acciones positivas que se han realizado en beneficio del país.

Sostuvo que la reactivación del Régimen de Importación Temporal (RIT), en el cual 190 empresas volvieron al régimen y generan miles de empleos directos, volver al CIADI también es de valorarlo y la Ley de Empleo Parcial.

“Hay muchas cosas por hacer cuando el gobierno viene empezando son apenas 100 días y se ha dado una apertura al sector privado para trabajar en pro del desarrollo del país”, detalló.

En ese contexto, Gallardo llamó a Asfura a examinar y resolver las pérdidas de la ENEE, detener las invasiones y pidió poner mucha atención a las empresas generadoras de energía.

De igual forma, alertó que las empresas generadoras de energía no han recibido el pago y necesitan resolver esa problemática.

Las declaraciones de la titular del Cohep, surgieron en el marco de la celebración de una misa por el 59 aniversario de creación de la empresa privada del país, donde Gallardo también aprovechó para enviar un saludo a todas las juntas directivas por realizar un trabajo fuerte en pro del desarrollo de Honduras, a través de la generación de empleo con lo que se fortalece la economía del país. PD/IR