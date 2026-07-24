Cohep destaca que Honduras evitó aumento adicional de arancel de EEUU

Tegucigalpa- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, destacó que Honduras logró evitar un incremento adicional al arancel impuesto por Estados Unidos, que habría elevado la tarifa hasta un 12.5 %, debido a que el país no fue señalado por utilizar trabajo forzoso.

–Se debe seguir negociando para buscar eliminar el 10 % vigente, señaló la titular de Cohep.

Gallardo explicó que Honduras mantiene compromisos internacionales, incluyendo acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para prevenir y combatir estas prácticas, lo que permitió evitar la aplicación del recargo adicional del 2.5 %.

Sin embargo, advirtió que el arancel del 10 % que continúa vigente sigue afectando a sectores productivos que generan miles de empleos, entre ellos la industria de arneses.

La representante empresarial señaló que el sector privado continuará realizando gestiones para lograr la eliminación de este impuesto, debido a que algunos sectores enfrentan dificultades que podrían provocar reducción de empleos y afectar la inversión nacional.

“Cuando algunos sectores van desapareciendo, al final son empleos que se pierden y muchas personas buscan emigrar hacia Estados Unidos”, expresó Gallardo.

La presidenta del COHEP resaltó que mantener la competitividad de las exportaciones hondureñas es fundamental para proteger el empleo y fortalecer la economía del país.LB