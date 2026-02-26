Cohep destaca importancia de negociar permanencia de exoneración arancelaria con EEUU, para fortalecer competitividad

Tegucigalpa – La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, consideró positiva la suspensión temporal de ciertos aranceles aplicados por Estados Unidos, aunque advirtió que la medida debe consolidarse mediante una negociación permanente con el Gobierno de Trump.

Gallardo explicó que, aunque la exoneración representa un alivio para la industria textil y el sector agroindustrial —dos de los rubros que más aportan al Producto Interno Bruto y a las exportaciones hacia el mercado estadounidense—, se trata de una decisión temporal que requiere seguimiento y gestión diplomática para garantizar estabilidad a largo plazo.

Recordó que la reciente dinámica arancelaria surge tras un fallo de la justicia estadounidense que determinó que el expresidente Donald Trump no tenía autoridad para imponer ciertos aranceles recíprocos. En respuesta, el gobierno de Estados Unidos estableció un nuevo arancel general del 10 % para productos de varios países, aunque incluyó excepciones para México, Canadá y los países del CAFTA-DR, entre ellos Honduras.

La dirigente empresarial señaló que, bajo este escenario, la prioridad es socializar adecuadamente la situación y trabajar en la consolidación de la ventaja arancelaria para que Honduras mantenga y mejore su competitividad en el mercado internacional, lo que podría traducirse en mayor inversión y generación de empleo.

En cuanto al presupuesto nacional, aunque aún no ha sido aprobado, Gallardo exhortó al gobierno a mejorar la eficiencia del gasto público y evitar que los recursos se destinen principalmente a burocracia. También lamentó que una parte significativa del presupuesto se utilice para cubrir demandas y obligaciones derivadas de procesos legales, recursos que —a su criterio— deberían invertirse en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.

La empresaria enfatizó que la carga tributaria debe traducirse en productividad y desarrollo, y no en un aumento de estructuras administrativas o en gastos que no generen impacto directo en la economía y la población. LB