Cohep destaca acuerdo salarial y llama a mantener diálogo en mensaje del Primero de Mayo

Tegucigalpa- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, emitió un mensaje con motivo del Día Internacional del Trabajo, en el que reconoció el esfuerzo de los trabajadores hondureños y resaltó la importancia de mantener un diálogo activo entre sectores para el desarrollo del país.

En su pronunciamiento, Gallardo rindió homenaje a los hombres y mujeres que, con integridad y compromiso, sostienen la economía nacional, destacando especialmente a los trabajadores del sector agro, a quienes calificó como fundamentales para garantizar el sustento de las familias y el desarrollo de las comunidades.

Asimismo, subrayó el papel clave de sectores como el comercio, la construcción, la logística y los servicios, los cuales articulan la fuerza productiva del país en medio de un entorno de constantes desafíos.

La titular del Cohep enfatizó que el talento humano continúa siendo el activo más valioso de las empresas, y destacó como un avance significativo el reciente acuerdo tripartito para el reajuste del salario mínimo correspondiente a 2026-2027, alcanzado el pasado 27 de abril en la mesa tripartita.

Gallardo recordó que este convenio, logrado por unanimidad entre empleadores, trabajadores y gobierno, beneficiará a empleados de 11 ramas de la economía nacional con incrementos que oscilan entre el 6% y el 7.5%, además de incluir mecanismos de protección frente a la inflación.

“Este acuerdo no es solo un ajuste salarial, sino una señal de madurez institucional y de compromiso compartido con el bienestar de la fuerza laboral”, expresó.

Gallardo reafirmó que para 2026 el sector privado apuesta por consolidar una alianza sólida entre empleadores y trabajadores, destacando que el crecimiento económico de Honduras está directamente ligado al bienestar de su fuerza laboral.

Finalmente, hizo un llamado a continuar fortaleciendo el diálogo y la colaboración como herramientas clave para construir una nación más competitiva, moderna y con mayores oportunidades, al tiempo que felicitó a todos los trabajadores hondureños por su aporte al progreso nacional. ¡Felicidades trabajadores hondureños! Cerró la titular de Cohep. LB