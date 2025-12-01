Cohep denuncia a FFAA por sacar de los centros de votaciones a los observadores

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, denunció que las Fuerzas Armadas sacaron a los observadores electorales de los centros de votación.

El @COHEPHonduras denuncia a FFAA por sacar de los centros de votaciones a los Observadores nacionales e internacionales, señala el director del Consejo Hondureños de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho. pic.twitter.com/krXfzWqUZb — Proceso Digital (@ProcesoDigital) December 1, 2025

“Los militares, por instrucciones de su comandante, están retirando los observadores, no solo los nacionales sino que también los internacionales”, declaró Urtecho.

Pidió que se llame la atención al jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, por no dar cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Consideró que esta acción es un abuso ya que los militares deben estar fuera de los centros de votación y no andar sacando gente.

Urtecho felicitó a los hondureños por acudir a los centros de votación por votar masivamente.

Exigió al CNE que llame al general Hernández para que les ordene a los soldados que no estén retirando los observadores electorales.

El observador internacional, Gustau Alegret Valdosera denunció de que fueron sacados del centro de votación por miembros que vestían camisas de Libre. “Lo ocurrido no tiene cabida en una democracia. Hoy he visto largas filas de ciudadanos que soportaron 3 y 4 horas”, señaló.

Puntualizó que la violencia no tiene que tener cabida en una democracia. AG