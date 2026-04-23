Cohep comunica que asueto del 1 de mayo se tomará el mismo día

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), comunicó este jueves que el asueto del 1 de mayo, Día del Trabajador, se conceda en el mismo día.

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador, una jornada que reivindica la lucha de los obreros por condiciones dignas.

En el caso de Honduras, se otorga un feriado nacional en esta fecha en base a lo establecido en el artículo 339 del Código del Trabajo.

No obstante, las empresas que, por la naturaleza de sus operaciones, requieran que sus colaboradores laboren el 1 de mayo, deberán cumplir lo estipulado en el artículo 340 del Código del Trabajo.

“Si en virtud de convenio se trabajare durante los días de descanso o los días feriados o de fiesta nacional, se pagarán con el duplo del salario correspondiente a la jornada ordinaria en proporción al tiempo trabajado, sin perjuicio del derecho del trabajador a cualquier otro día de descanso en la semana conforme al artículo 338”, cita el Código del Trabajo.

El 1 de mayo cae el día viernes, por lo que será un asueto largo para algunos empleados. AG