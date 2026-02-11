Cohep califica como positiva la aprobación de la emergencia vial por su impacto en la economía

Tegucigalpa – El Gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, calificó como positiva la aprobación de la Ley Especial de Emergencia Vial, al considerar que contribuirá a dinamizar la economía nacional mediante la reactivación de proyectos y el fortalecimiento del empleo.

“La inversión en materia de infraestructura es buena por al menos tres cosas”, afirmó Herrera, al explicar que permitirá el pago de deudas a empresas proveedoras del Estado, la reactivación de proyectos paralizados y un mayor movimiento económico en distintas regiones del país.

El representante del sector privado destacó que la reactivación de obras viales tendrá un impacto directo en el empleo y la producción. “Cuando se reactiva la actividad, se reactiva el empleo fuertemente y eso es en cada región del país”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia de mejorar la logística para evitar pérdidas económicas, especialmente en el sector exportador, que depende del buen estado de las carreteras para garantizar el traslado oportuno de mercancías.

No obstante, Herrera hizo un llamado a la transparencia en la ejecución de los recursos. “Es importante que el término emergencia no signifique abuso de la contratación directa”, puntualizó, al insistir en la necesidad de mantener controles adecuados en el uso de los fondos públicos.

Las declaraciones del representante del sector privado se dan luego de que el Congreso Nacional aprobara por unanimidad la noche del martes la “Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales para el Mantenimiento de la Red Vial Terciaria y Caminos Productivos”, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.

La normativa busca mejorar las condiciones de las carreteras del país de cara a la Semana Santa, con el objetivo de impulsar el turismo y prevenir daños durante la próxima temporada de invierno.

Entre las acciones contempladas se incluyen bacheo provisional, mantenimiento vial preventivo, dragado para el control de inundaciones, construcción y ampliación de puentes, así como un programa especial para la adquisición de maquinaria y equipo destinado a las alcaldías.

Por su parte, el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Erhler, informó que la inversión inicial estimada para la ejecución de la ley oscila entre 750 y 800 millones de lempiras. LB