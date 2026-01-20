Cohep apuesta por un gobierno más abierto al diálogo que cree incentivos para recuperar niveles de crecimiento  

Tegucigalpa – El gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, considera que un gobierno más abierto al diálogo trae certeza, recupera la confianza y crea un incentivo para recuperar los niveles de crecimiento.

Herrera refirió que en 2026, la economía mundial no va a alcanzar un ritmo óptimo de crecimiento sino que se estima alguna desaceleración en la economía global.

(Leer) Economista de Cohep urge al próximo gobierno a priorizar la generación de empleo

“Nosotros podríamos presumir que el hecho de tener un gobierno mucho más abierto al tema de garantizar certeza jurídica, favorecer un clima de inversión óptimo y recuperar la confianza que nos ha tenido paralizados en este año político electoral, podría significar un incentivo para poder recuperar los niveles de crecimiento”, dijo.

El representante del Cohep agregó no obstante, que no considera que este crecimiento vaya a ser tan elevado, entre 3.5 y 4 % puede ser un rango, tal vez un 3.5 o 3.6, “y como lo ha venido diciendo el Fondo Monetario Internacional (FMI), sabemos que es bueno, pero sabemos que es insuficiente porque necesitamos crecer a un mayor ritmo”, indicó.

Herrera expresó que “ojalá el nuevo gobierno, conversando con la sociedad civil, la academia y la empresa privada puedan definir un plan de acción orientado a la reactivación de la inversión privada, que el 90 % de la inversión total, y el crecimiento de la inversión pública en proyectos de carácter productivo, no en proyecto de inversión social”, dijo. VC