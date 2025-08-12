COHEP anuncia conversatorio presidencial “Honduras Conversa 2025” para octubre

Tegucigalpa– El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) realizó esta mañana un desayuno con representantes de los candidatos a la presidencia de la República y directores de medios de comunicación, con el objetivo de socializar los lineamientos del Conversatorio Presidencial “Honduras Conversa 2025”.

Tras el debate presidencial llevado a cabo durante las elecciones primarias, el COHEP impulsa ahora esta nueva etapa como un espacio de continuidad que busca fortalecer la democracia y permitir que la población conozca de forma directa y transparente las propuestas de quienes aspiran a dirigir el país.

El evento se desarrollará del 27 al 31 de octubre de 2025, otorgando un día exclusivo a cada uno de los cinco candidatos oficialmente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cada aspirante dispondrá de un espacio individual, con igualdad de condiciones, para exponer su visión de país y responder a preguntas temáticas elaboradas a partir de aportes ciudadanos, académicos y de medios de comunicación.

El formato contempla una intervención inicial, tres bloques de preguntas sobre temas de interés nacional y un mensaje final dirigido al electorado. Según COHEP, las reglas estarán diseñadas para garantizar el respeto, la imparcialidad y la transparencia.

“Con Honduras Conversa 2025 reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la participación ciudadana y la creación de espacios serios y constructivos que acerquen a los candidatos a la población. Queremos que la gente escuche de primera mano las propuestas y que el pueblo hondureño pueda tomar decisiones informadas”, afirmó el director ejecutivo del COHEP Armando Urtecho López.

Al finalizar la jornada, el COHEP entregó a los representantes de los candidatos una carta de compromiso oficial, que deberá ser respondida en un plazo máximo de cinco días, confirmando o no la participación de cada presidenciable en el conversatorio.LB