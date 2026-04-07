Cohep, Ahiba y BAC desarrollan foro económico para tomadores de posición

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) y BAC Credomatic desarrollan este martes el foro “Economía y Finanzas para Tomadores de Decisión”.

Este foro es un espacio de alto nivel orientado al análisis de los principales desafíos económicos y financieros que enfrenta Honduras.

La iniciativa cuenta con la participación de representantes de organismos internacionales y academia, quienes aportan conocimiento técnico y perspectivas especializadas sobre el contexto económico global y nacional para fortalecer el análisis y la discusión de políticas públicas.

En el evento participan expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, quienes compartieron análisis clave sobre el entorno económico, las finanzas públicas y los desafíos estructurales para el crecimiento de Honduras.

Las jornadas se desarrollarán el 7, 8 y 9 de abril, durante las cuales se estará impartiendo un programa académico de INCAE Business School, dirigido exclusivamente a los diputados del Congreso Nacional.

El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas en materia económica y financiera de los legisladores para contribuir a una toma de decisiones más informada y responsable que contribuya con el desarrollo de Honduras.