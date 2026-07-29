Cohep advierte riesgo de desaceleración económica

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advirtió sobre los riesgos de una desaceleración económica para Honduras por lo que invitan a fortalecer la inversión para mejorar sus niveles de crecimiento y generación de empleo.

Santiago Herrera, gerente de política económica del Cohep, indicó que las proyecciones de crecimiento económico para Honduras rondan el 3%, menor a lo proyectado por el Banco Central de Honduras (BCH) y Banco Mundial.

“Estamos en ciernes ante una desaceleración que nos puede impactar”, expresó Herrera, quien llamó a aprobar políticas públicas orientadas a la infraestructura y reformaS del sector eléctrico.

En relación con el empleo, Herrera señaló que Honduras aún enfrenta dificultades para recuperar los puestos de trabajo perdidos en los últimos años.

Indicó que la maquila perdió más de 61,000 empleos durante la discusión de la Ley de Justicia Tributaria, además de otras pérdidas asociadas a distintos cambios económicos y laborales.

El empresario consideró necesario volver a formular la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, al asegurar que los resultados han estado muy por debajo de lo esperado.

Finalmente, Herrera resaltó la importancia de fortalecer sectores como el agro mediante acceso a crédito, asistencia técnica e innovación. AD