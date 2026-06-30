Cohep advierte impacto por alza en la tarifa eléctrica, pero confía en que reformas al sector reduzcan costos

Tegucigalpa – El integrante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alberto Bográn, advirtió que el incremento en la tarifa de la energía eléctrica que entrará en vigor este 1 de julio tendrá un impacto negativo en la producción nacional y en los procesos de las empresas, aunque expresó su confianza en que las reformas al sector eléctrico permitan mejorar el servicio y reducir los costos en el mediano plazo.

«Todo incremento a la tarifa de energía eléctrica va a tener un impacto negativo en la producción y los procesos; eso no se puede obviar», afirmó Bográn, al señalar que el ajuste representa uno de los «tragos amargos» anticipados parafraseando lo dicho por el presidente de la República Nasry Asfura, en relación al proceso de transformación del sistema eléctrico.

El representante del Cohep manifestó que el sector privado espera que este aumento sea únicamente una etapa de transición antes de que comiencen a reflejarse los beneficios de las reformas, con un sistema capaz de ofrecer energía de calidad, en cantidad suficiente y a un costo competitivo.

Bográn explicó que las empresas hacen esfuerzos por absorber el incremento en sus costos de operación para evitar trasladarlo al consumidor final. Sin embargo, advirtió que mantener tarifas elevadas limita la competitividad del país y hace indispensable contar con una ruta clara para el desarrollo del sector energético.

Asimismo, expresó el respaldo del Cohep a las medidas orientadas al rescate y saneamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al considerar que fortalecer la empresa estatal contribuirá a mejorar el desempeño del sector eléctrico y generará beneficios para la actividad productiva.

«Honduras necesita ser un país competitivo y para lograrlo es fundamental contar con un sistema eléctrico eficiente, sostenible y con tarifas que favorezcan la inversión y la producción», concluyó. LB