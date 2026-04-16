Cohep a la espera que el gobierno presente plan contra las invasiones de tierra

Tegucigalpa – El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, señaló que este sector está a la espera que el gobierno presente un plan para combatir el problema de las invasiones de tierra.

“Estamos esperando que el gobierno presente el plan, se supone que hubo una reunión en Casa Presidencial y seguramente van a presentar algún proyecto a la ciudadanía”, dijo Urtecho.

Comentó que el Cohep está recopilando información y espera tener listo los datos para mayo para saber cuántas hectáreas de tierra son afectadas a nivel nacional.

Reiteró que este tema sigue dejando en precario la seguridad jurídica del país.

Por otro lado, indicó que en la actualidad hay poco de tranquilidad, iniciativas y propuestas de inversión extranjera, pero que no se traduce con el ánimo o intención de empresas de querer invertir.

Sostuvo que las empresas extranjeras requieren de seguridad jurídica para poder invertir y tener las condiciones para instalarse en territorio hondureño. AG