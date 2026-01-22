Cohdesse exhorta a las fuerzas políticas que instalación del CN sea ordenada, legal y democrática

Tegucigalpa – El Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (Cohdesse), exhortó este jueves a todas las fuerzas políticas que el proceso de elección de junta directiva del Congreso Nacional se desarrolle en un ambiente de orden, legalidad, respeto democrático y dialogo.

Calificó como positivo la instalación de una junta directiva provisional del Congreso Nacional, destacando el diálogo y la negociación de las fuerzas políticas que respetaron el orden constitucional.

Reconoció el desempeño del ministro de Gobernación, Tomás Vaquero, en conducir la sesión de instalación con responsabilidad institucional, equilibrio y estricto apego al marco legal.

También resaltó la responsabilidad del Partido Liberal al actuar como factor de equilibrio democrático y hacer posible la elección de Tomás Zambrano como presidente del Congreso Nacional.

Por otro lado, exigen a las fuerzas de orden del Estado que cumpla con su mandato de preservar el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y proteger el normal desarrollo de los actos constitucionales, evitando la violencia.

Finalmente, consideró que es indispensable que se avance hacia una agenda legislativa que responda a las necesidades de los hondureños y marquen una nueva etapa de seriedad, disciplina y trabajo permanente en el Poder Legislativo. AG