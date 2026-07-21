Cofradía bajo cerco epidemiológico por fuerte brote de sarampión

San Pedro Sula – Las autoridades han determinado implementar una serie de medidas para una atención y control de los casos de sarampión en el sector de Cofradía en la ciudad de San Pedro Sula en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Cofradía ha sido la zona hondureña donde se están registrando más casos de sarampión tras de que se confirmara el primer caso, el 21 de mayo del presente año.

Cofradía es uno de los sectores poblacionales más activos de San Pedro Sula en el que habitan alrededor de 250 mil personas, es una de las zonas comerciales más activas de la ciudad, pero en ella su población ha sido reacio a vacunarse lo que ahora les mantiene en una especie de cerco que les limitará hasta que el brote de sarampión que enfrentan sea neutralizado.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por aire, afecta la piel, genera fiebre y una serie de síntomas que pueden llevar al paciente a la muerte. En Honduras no se habían registrado casos desde 1997.

Sin embargo, el 21 de mayo de este año la historia cambió, se confirmó el primer caso en casi 20 años de ausencia de la peste, cuando un hombre dio positivo tras importar la enfermedad desde Guatemala e ingresar al país por el departamento de Ocotepeque.

Solo era cuestión de días para que esta enfermedad empezará a expandirse por el territorio hondureño, y retará las medidas de contención.

El 5 de julio la Secretaría de Salud confirmó cuatro casos de sarampión en el sector de Cofradía, un padre de familia y tres hijos menores de edad.

Según la investigación epidemiológica, el padre estuvo en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a inicios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán.

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Posteriormente, sus hijos empezaron a desarrollar síntomas compatibles con la enfermedad entre el 19 y el 30 de junio.

A partir de este hecho, empezaron a aparecer otros casos en Cofradía, todos menores de edad, causando preocupación en las autoridades que preveían el desbordamiento de contagios, especialmente en las aulas escolares.

En las últimas horas, el jefe del área de emergencia del Hospital Mario Catarino Rivas, Edgardo Iraheta, confirmó dos nuevos casos en pacientes pediátricos. Sus cuadros clínicos presentaron incidencias relativamente moderadas.

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Anunció que en el Hospital Catarino Rivas se habilitó un centro de triaje en un apartado móvil para atender los casos con sarampión y no exponer al resto de pacientes que llegan al centro asistencial.

Uso de mascarillas

La Dirección Departamental de Educación de Cortés decidió que se usen de manera obligatoria las mascarillas en los centros educativos de Cofradía tras el aumento de casos.

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La decisión fue adoptada mientras las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica para evitar que los casos confirmados se multipliquen y se extiendan a otras comunidades del país. La medida alcanza a instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

La disposición aplica para alumnos de educación prebásica, básica y media, así como al personal docente, administrativo y de apoyo.

El director distrital de San Pedro Sula, Gilberto Benítez, exhortó a las empresas privadas, organizaciones sociales e instituciones de San Pedro Sula, Cofradía y municipios vecinos a colaborar con la entrega de mascarillas.

50 % de la población vacunados

La jefa de la región metropolitana de salud en San Pedro Sula, Lesbia Villatoro, imploró a la población de Cofradía que se aplique la vacuna contra el sarampión.

Detalló que se ha logrado el 50 % de la vacunación meta de la población de Cofradía desde que fue intervenida hace tres semanas.

Villatoro destacó que los menores con sarampión saldrán esta semana de su fase de transmisión y del aislamiento social. AG